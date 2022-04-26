Во втором квартале экспорт РК возрастёт на 10%

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Во втором квартале этого года южнокорейский экспорт увеличится на 10% в годовом исчислении, составив 173 млрд долларов. Такой прогноз объявил 26 апреля Исследовательский центр при Корейском экспортно-импортном банке. В докладе говорится о росте индекса опережающих индикаторов экспорта в течение шести кварталов подряд. Однако темпы роста экспорта во втором квартале, по мнению экспертов центра, снизятся по сравнению с первым кварталом. Это связывают с замедлением роста крупнейших экономик мира, сокращением новых заказов в производственной отрасли, а также эффектом высокой базы. Кроме того, есть вероятность, что реальные показатели экспорта окажутся ниже прогнозов, если сбои в глобальных цепочках поставок затянутся в связи с ситуацией в Украине, а в Китае продолжится локдаун крупнейших городов из-за распространения коронавируса.