Временные работники не возлагают надежд на новое правительство

Photo : YONHAP News

8 из 10 южнокорейцев, работающих в статусе внештатных сотрудников, не считают, что при правительстве избранного президента Юн Сок Ёля условия труда улучшатся. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого движением за прекращение практики применения внештатных работников. Опрос проводился с 15 по 20 апреля среди 2.124 человек. Вышеуказанный ответ дали 82,3% респондентов. Более позитивно настроены 17,7%. По мнению 80,6% респондентов, новые власти в первую очередь должны стабилизировать рынок труда и решить проблему внештатных работников. 50,3% высказались за повышение минимальной зарплаты и уровня зарплат в целом. 77,1% респондентов указали, что на рабочем месте они не получают должного внимания со стороны работодателя. 74,9% ощущают нестабильность рабочего места. 67,2% выразили неудовлетворённость работой из-за нестабильности и низкого заработка. Каждый пятый временный работник столкнулся с сокращением дохода после начала пандемии коронавируса, 11,3% потеряли работу. 29-30 апреля представители организации намерены провести двухдневный митинг в центре Сеула.