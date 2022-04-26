Стоимость пальмового масла, ввозимого в РК, достигла рекорда

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В марте текущего года стоимость пальмового масла, ввозимого в РК, впервые превысила 1.400 долларов за тонну. По данным Таможенного управления, в марте в страну ввезено 62.192 тонны данного продукта, широко используемого в пищевой отрасли, на сумму 90 млн 380 тыс. долларов. Стоимость одной тонны составила 1.453 доллара. Это рекордная отметка с января 2000 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Стоимость импортного пальмового масла возросла на 40,6% в годовом исчислении и на 95,1% по сравнению с мартом 2020 года, когда начиналась пандемия коронавируса. В этой ситуации Индонезия, крупнейший поставщик пальмового масла, вводит запрет на его экспорт из-за нехватки на внутреннем рынке. Это приведёт к дальнейшему росту цен. Южнокорейские компании, занятые в пищевой отрасли, имеют запасы пальмового масла, которых хватит на 3-4 месяца. Если ситуация затянется, то это грозит повышением цен на ряд продуктов питания.