РК увеличила выработку электроэнергии на угольных станциях

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В прошлом году во всём мире объём выработки электроэнергии на угольных станциях вырос примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили 26 апреля в организации Solution for our Climate, ссылаясь на данные девяти международных организаций. 56% увеличения выработки энергии на объектах, работающих на угле, пришлись на Китай (25,2 ГВт). Далее следуют Индия (6,4 ГВт) и РК (3,1 ГВт). Увеличение южнокорейского показателя связывают с запуском в прошлом году тепловых электростанций «Косон Хаи 1-2» в провинции Кёнсан-Намдо, «Синсочхон» в провинции Чхунчхон-Намдо. Международные организации указывают, что цель южнокорейского правительства о достижении углеродной нейтральности к 2050 году не отвечает требованиям Парижского соглашения по климату, призывающему развитые страны отказаться от угля к 2030 году.