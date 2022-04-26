В РК улучшаются настроения потребителей

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Настроения южнокорейских потребителей улучшаются три месяца подряд, а в апреле их рост обусловлен отменой большинства правил социального дистанцирования в рамках усилий по возвращению к обычной повседневной жизни. Как сообщили 27 апреля в Банке Кореи, сводный индекс потребительских настроений составил в текущем месяце 103,8 пункта, что на 0,6 пункта выше, чем в марте. Значение выше ста означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. Между тем, ожидаемая потребительская инфляция составит в апреле 3,1%. Это самый высокий уровень за девять лет, поскольку цены на нефть и другое сырьё растут быстрыми темпами. Эксперты опасаются, что недавняя отмена почти всех правил социального дистанцирования, связанных с пандемией, усилит инфляционное давление, побуждая людей увеличивать расходы. Потребительские цены увеличились в марте на 4,1% по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым ростом за более чем 10 лет.