Мобильность населения РК снижается 15 месяцев подряд

По данным Национального статистического управления, опубликованным 27 апреля, в марте этого года жильё сменили 587 тыс. жителей РК. Это на 20,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Нынешний спад является самым большим за март с 1972 года. Мобильность населения сокращается 15 месяцев подряд из-за уменьшения числа сделок с жильём. Кроме того, эксперты отмечают влияние фактора старения общества, при котором сокращается доля наиболее мобильных людей в возрасте от 20 до 40 лет. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 13,4, что на 3,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В девяти регионах страны наблюдался чистый отток населения. Чистый приток населения отмечен в восьми городах и провинциях, в том числе, в столичном регионе.