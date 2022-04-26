Президент РК против переноса администрации главы государства

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Действующий президент РК Мун Чжэ Ин считает несвоевременным перенос администрации главы государства, активно продвигаемый администрацией избранного президента Юн Сок Ëля. В интервью телеканалу JTBC Мун Чжэ Ин отметил, что это непростой вопрос, требующий тщательного обсуждения. Тем не менее, перенос администрации продвигается как главный национальный проект, и действующая администрация вынуждена сотрудничать с будущими властями страны. Президент Мун Чжэ Ин выступил в защиту своих мирных инициатив на Корейском полуострове, которые считает актуальными, несмотря на растущую напряжённость после северокорейских ракетных пусков. Он подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет на Корейском полуострове был мир. Мун Чжэ Ин признал, что положительно относился к северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну до того момента, как тот перешёл «красную черту», запустив межконтинентальную баллистическую ракету. Он подверг критике избранного президента за использование жёстких выражений в отношении Севера, которые могут ещё больше усилить напряжённость. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Юн Сок Ëль изменит тактику после вступления в должность президента.