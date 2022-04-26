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Экономика

Правительство РК поддерживает туристическую отрасль

Write: 2022-04-27 11:34:22Update: 2022-04-27 11:35:37

Правительство РК поддерживает туристическую отрасль

Министерство культуры, спорта и туризма и Корейская ассоциация туристических агентств оказывают всевозможную поддержку компаниям, занятым в сфере туризма, готовясь к восстановлению соответствующего рынка. 27 апреля они провели конференцию с участием представителей более чем 200 профильных компаний, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, торговли транспорта и регионального туризма. Участники обменялись информацией об изменениях на туристическом рынке после начала пандемии коронавируса, провели консультации по новым турпакетам и маркетинговым кампаниям. В министерстве сообщили, что поток иностранных туристов постепенно восстанавливается. Это связывают с эффектом от отмены карантина для вакцинированных иностранцев, возобновления безвизового режима с рядом стран и увеличения количества международных авиарейсов. 
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