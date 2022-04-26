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Политика

Девять членов кабинета министров уйдут в отставку до 9 мая

Write: 2022-04-27 12:00:51Update: 2022-04-27 14:05:15

Девять членов кабинета министров уйдут в отставку до 9 мая

Photo : YONHAP News

Девять членов кабинета министров РК планируют уйти в отставку до 9 мая, то есть, до инаугурации нового президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщил 27 апреля источник в администрации действующего президента. Среди уходящих в отставку семь представителей правящей Демократической партии Тобуро.  Ряд министров сохранят свои посты даже после начала работы администрации Юн Сок Ёля из-за затягивания парламентских слушаний по кандидатуре Хан Док Су на пост премьер-министра. Все кандидаты в состав правительства должны пройти процедуру парламентских слушаний, однако только премьер-министр должен быть утверждён парламентом. Для того, чтобы принимать решения, на заседании кабинета министров должны присутствовать более половины 19-ти его членов. Решение считается принятым, если за него проголосуют более чем 2/3 присутствующих.
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