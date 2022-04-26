В РК представлена «100-дневная дорожная карта» борьбы с COVID-19

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27 апреля председатель комиссии по приёму президентских полномочий Ан Чхоль Су обнародовал «100-дневную дорожную карту» противодействия коронавирусу, которая будет действовать с момента начала работы нового правительства. По словам Ан Чхоль Су, данный пакет мер необходим для подготовки к возможным изменениям эпидемической ситуации, поскольку эксперты ожидают очередной волны заражений этой осенью из-за распространения новых штаммов. Дорожная карта включает 34 задачи по четырём направлениям – создание системы реализации противоэпидемической политики на основе конкретных научных данных, формирование устойчивой системы борьбы с инфекционными заболеваниями, обеспечение защиты людей из группы риска, обеспечение стабильных поставок вакцин и лечебных препаратов от COVID-19. Задачи разделены на три этапа, которые планируется реализовать в течение 30, 50 и 100 дней после начала работы администрации Юн Сок Ёля. В первый месяц планируется рассмотреть возможность отмены масочного режима на открытом воздухе и подготовиться к возможной новой волне заражений. Будут приняты меры по укреплению безопасности пожилых людей и детей. Планируется ввести ускоренную систему лечения больных из группы риска, согласно которой, заражённый сможет получить препарат Paxlovid от компании Pfizer в день диагностирования COVID-19. В течение первых 30 дней будет подготовлен план дополнительной закупки более 1 млн доз пероральных препаратов. На втором этапе будет укреплена система лечения тяжёлых больных и людей, требующих особого ухода. Механизм противодействия коронавирусу будет переориентирован на обычные больницы и клиники. При президенте планируется сформировать экспертный орган по вопросам борьбы с инфекционными угрозами. Поставлена цель по реструктуризации противоэпидемической системы, чтобы она функционировала на основе конкретных научных данных.