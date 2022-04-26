Цель США - денуклеаризация Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

Целью США остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова, несмотря на угрозы Пхеньяна ещё больше укрепить свой ядерный потенциал. Об этом заявил 26 апреля на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс, подтвердив, что США не испытывают враждебности по отношению к Северной Корее, и призвав Пхеньян вернуться к диалогу. Данное заявление прозвучало после того, как северокорейский лидер Ким Чон Ын пообещал, что Пхеньян будет работать над укреплением своего ядерного потенциала «с максимально возможной скоростью». Заявление северокорейского лидера прозвучало во время военного парада, состоявшегося в Пхеньяне 15 апреля, где Север продемонстрировал широкий спектр вооружений, в том числе, новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Слова Ким Чон Ына «подтверждает нашу оценку того, что КНДР представляет угрозу международному миру и безопасности, а также глобальному режиму нераспространения»,- сказал Нед Прайс. Он также отметил, что США «обязаны реагировать на провокации, включая два недавних запуска межконтинентальных баллистических ракет», обеспечивать выполнение резолюций Совета Безопасности ООН. Прайс подтвердил приверженность США защите РК и других союзников США, подчеркнув, что у Вашингтона есть «жизненно важные интересы в сдерживании КНДР, предупреждении провокаций или применения силы, ограничении досягаемости её наиболее опасных программ вооружений».