В РК расширился список крупных компаний

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На волне быстрого роста рынка криптовалюты в РК появилась первая профильная компания, официально включённая в список крупных компаний, которые обязаны предоставлять данные о проводимых операциях. Компании Dunamu (두나무), которая управляет торговой площадкой Upbit, имеет капитал более 5 трлн вон (4 млрд долларов). По данным комиссии по добросовестной конкуренции, объём активов Dunamu превысил 10 трлн вон (8 млрд долларов). IT-компания Dunamu была основана в 2012 году. Всего в вышеуказанный перечень вошли восемь компаний, работающих в разных сферах. Комиссия по добросовестной конкуренции будет постоянно осуществлять мониторинг их деятельности, публикуя данные о проводимых операциях. Между тем, в списке отечественных лидеров по объёму капитала произошли изменения. Корпорация SK обошла Hyundai Motor, заняв второе место. Это связано с улучшением показателей её подразделений, работающих в сфере нефтепродуктов, а также с ростом продаж полупроводников. Перестановка в пятёрке лидеров происходит впервые с 2010 года. На первом месте Samsung, на четвёртом LG, на пятом Lotte. Между тем, сообщается об увеличении активов логистических компаний в области морских перевозок. Значительный рост продемонстрировали также такие IT-компании, как Kakao и Naver. Более чем вдвое свой капитал увеличила строительная компания Jung Heung Construction (중흥건설), поглотившая Daewoo Engineering & Construction. Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году 76 крупных компаний, являющихся объектами контроля со стороны комиссии по добросовестной конкуренции, увеличили свои активы на 281 трлн вон (222,5 млрд долларов) по сравнению с предыдущим годом.