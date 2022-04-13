Южнокорейско-американский саммит пройдёт в Сеуле 21 мая

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден проведут свой первый саммит в Сеуле 21 мая. Они обсудят широкий круг вопросов, включая развитие альянса двух стран, сотрудничество в решении северокорейских проблем, экономической безопасности, ключевых региональных и международных вопросов. Об этом сообщила 28 апреля на брифинге в Сеуле представитель канцелярии избранного южнокорейского президента Пэ Хён Чжин. Визит Джо Байдена в Сеул, назначенный на 20-22 мая, состоится через 10 дней после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность главы государства. Джо Байден посетит РК впервые с тех пор, как он вступил в должность президента США в январе прошлого года. Визит состоится на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Юн Сок Ёль приветствовал решение Джо Байдена посетить РК, и две страны тесно сотрудничают по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить успешный визит президента США,- отметила Пэ Хён Чжин. Ранее Юн Сок Ёль дал понять, что его главная цель во внешней политике - укрепить союзнические отношения с США, а визит Джо Байдена станет «хорошей возможностью» для «всестороннего укрепления» двустороннего альянса. Джо Байден был первым иностранным лидером, который разговаривал с Юн Сок Ёлем после его избрания президентом РК 9 марта, а в начале апреля избранный президент РК направил делегацию в Вашингтон с письмом для президента США. Белый дом также объявил о поездке, заявив, что президент США посетит РК и Японию с 20 по 24 мая для встреч на высшем уровне с лидерами обеих стран. В Токио Байден встретится также с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), возглавляемого США, в котором также участвуют Австралия, Япония и Индия.