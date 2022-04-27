В РК улучшаются деловые настроения

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После отмены большей части карантинных мер в РК наблюдается улучшение деловых настроений. Как сообщили 28 апреля в Банке Кореи, индекс деловых настроений (BSI) составил в апреле 86 пунктов, повысившись на 3 пункта по сравнению с мартом. Индекс демонстрирует настроения производителей в отношении условий ведения бизнеса. Значение ниже ста пунктов указывает, что пессимистов больше, чем оптимистов. Показатель сокращался в течение трёх месяцев с января этого года. Индекс деловой активности производственных предприятий составил 87 пунктов, увеличившись на 3 пункта в сравнении с предыдущим месяцем. Данный рост во многом связан с увеличением спроса на промышленные кабели, электрооборудование и оборудование, связанное с автомобильной отраслью. Вырос объём заказов на оборудование, связанное с полупроводниковым и строительным секторами. Индекс деловой активности непроизводственных предприятий вырос на 4 пункта, составив 85 пунктов. В данном сегменте отмечается рост продаж в сфере туризма, информационно-коммуникационных услуг, а также оптово-розничных продаж.