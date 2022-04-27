РК и Малайзия укрепляют сотрудничество в обороне

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27 апреля министр обороны РК Со Ук и его малазийский коллега Хишаммуддин Хусейн провели встречу в видеоформате, обсудив вопросы двустороннего взаимодействия. Министры сошлись во мнении, что развитие сотрудничества в обороне и оборонной промышленности может стать символом взаимного доверия и крепких стратегических отношений. Они договорились прилагать усилия для активизации сотрудничества. Со Ук познакомил Хишаммуддина Хусейна с характеристиками южнокорейского самолёта FA-50, принимающего участие в программе поставки лёгких боевых самолётов ВВС Малайзии. Министры подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны, договорённость о котором была достигнута ещё в 2018 году. Стороны договорились также о развитии стратегического диалога, налаживании обмена кадрами, сотрудничестве в проведении военных учений и оборонной промышленности.