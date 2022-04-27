РК поставит СПГ в Европу

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Южнокорейское правительство приняло решение предоставить часть запасов сжиженного природного газа (СПГ) Европе, столкнувшейся с острым энергетическим кризисом из-за событий в Украине. Как сообщили 27 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики, газ Европе будет предоставлен в тех пределах, которые не окажут влияния на внутренние цены. Учтена стабильная ситуация с поставками газа внутри страны в летний период. Однако в министерстве отказались называть сроки и объёмы поставок СПГ в Европу. Представитель одной из профильных компаний заявил, что обеспечение страны газом обычно осуществляется без накопления больших запасов, поэтому поставки в Европу вряд ли будут значительными. В феврале американское правительство проводило консультации с южнокорейской стороной по вопросу возможности оказания помощи Европе с поставками СПГ. Тогда в Сеуле дали отрицательный ответ, ссылаясь на необходимость удовлетворения внутреннего спроса.