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Экономика

РК увеличивает экспорт экологичных автомобилей

Write: 2022-04-28 10:49:44Update: 2022-04-28 10:51:27

РК увеличивает экспорт экологичных автомобилей

Photo : YONHAP News

В первом квартале этого года экспорт автомобилей из РК сократился на 0,6% в годовом исчислении, составив 10 млрд 900 млн долларов. Об этом сообщили 28 апреля в Таможенном управлении. Всего было экспортировано 520 тыс. автомобилей, что на 8,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Увеличились поставки в Австралию, Великобританию, Францию, Израиль и Саудовскую Аравию. Отмечено снижение экспорта на рынки США, Канады, Германии, России и Испании. Между тем, на 48,3% увеличился экспорт экологичных автомобилей, составив 3 млрд 590 млн долларов. Доля экологичных автомобилей в общем объёме автоэкспорта постоянно растёт, несмотря на сложности, вызванные сбоями в поставках полупроводников и ситуацией в Украине. Доля данного сегмента возросла с 22% в первом квартале прошлого года до 32,8% в первом квартале этого года. Импорт автомобилей в указанный период вырос на 4,6%, составив 3 млрд долларов. Всего в РК было ввезено около 70 тыс. машин. Из них 44,8% составили экологичные автомобили. 
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