Со следующей недели масочный режим на открытом воздухе будет отменён

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Со следующей неделе обязательное ношение масок на открытом воздухе будет отменено. Об этом объявит 29 апреля премьер-министр РК Ким Бу Гём. По словам представителя правительства, даже после отмены большинства мер социального дистанцирования, таких как ограничения на количество участников личных встреч, число подтверждённых случаев заражения продолжает снижаться, а число тяжёлых случаев заболевания и уровень смертности остаются стабильными. Ранее в комиссии по приёму президентских полномочий заявляли о преждевременности отмены масочного режима. «100-дневная дорожная карта» борьбы с COVID-19 предусматривает принятие решения по этому вопросу в течение 30 дней после начала работы нового правительства. Однако правительство пришло к выводу об отсутствии причин сохранять масочный режим. Между тем, за сутки 27 апреля в стране зарегистрированы 57.464 новых случая COVID-19. Показатель ниже 100 тысяч сохраняется с 21 апреля. В четверг менее 60 тыс. случаев инфекции фиксируется впервые с 10 февраля. Карантинные власти полагают, что в мае среднесуточное количество новых случаев COVID-19 будет меньше 40 тыс. Уровень заболеваемости снижается с 17 марта.