Новое правительство РК нацелено на улучшение отношений с Японией

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Представители РК и Японии сошлись во мнении о недопустимости сохранения двусторонних отношений на нынешнем уровне. Об этом сообщил 28 апреля на встрече с журналистами в Токио, глава делегации избранного президента РК Чон Чжин Сок. По его словам, визит делегации в Японию является первым шагом нового правительства к улучшению отношений двух стран. Он отметил, что в ходе встреч с представителями японских властей была отмечена важность сотрудничества в противодействии быстрым изменениям на мировой арене. Чон Чжин Сок сказал, что правящая Либерально-демократическая партия Японии вновь заявила о недопустимости продажи части активов японских компаний в РК для выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального правления в Корее. Чон Чжин Сок заявил по этому поводу, что новое правительство примет меры для недопущения дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. Делегация, прибывшая в Японию 24 апреля, встретилась с премьер-министром Фумио Кисидой, министрами иностранных дел и обороны.