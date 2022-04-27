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Экономика

Присоединение к CPTPP пойдёт на пользу южнокорейской экономике

Write: 2022-04-28 14:30:12Update: 2022-04-28 15:37:22

Присоединение к CPTPP пойдёт на пользу южнокорейской экономике

Photo : YONHAP News

Присоединение РК к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) позволит увеличить экспорт в металлургической и текстильной отраслях, а также даст возможность дополнительного роста для крупных компаний. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, такую позицию выразили представители отечественной промышленности - участники конференции, состоявшейся 27 апреля. Деловые круги считают, что присоединение к соглашению решит проблему неравных условий работы на таких крупных рынках как Мексика, Вьетнам и Малайзия, более выгодных для Японии и других стран. Кроме того, РК будет встроена в цепочку поставок Азиатско-Тихоокеанского региона, что повысит их стабильность. Вместе с тем, в сложном положении могут оказаться крупные компании, занятые в машиностроении, химической отрасли и производстве автомобильных запчастей.
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