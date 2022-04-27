В Сеуле проходит выставка произведений искусства из коллекции Ли Гон Хи

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Перед уходом из жизни председатель Samsung Group Ли Гон Хи пожертвовал государству коллекцию из 23 тыс. наименований произведений искусства. Часть из них были впервые представлены общественности в прошлом году. На этот раз представлены и другие экспонаты. Среди них одна из картин цикла «Кувшинки» французского живописца, одного из основателей импрессионизма Оскара Клода Моне. Эту картину он написал после потери нормального зрения, что придаёт ей особую ценность. Данное произведение является единственным в РК из 250 картин цикла «Кувшинки». Представлены в коллекции и работы известного южнокорейского художника-абстракциониста Ким Хван Ги, работы которого сегодня стоят миллионы долларов. Есть там и «Лунный кувшин» из белого фарфора эпохи Чосон 18-го века. В экспозиции в общей сложности 350 экспонатов - от произведений современного искусства до артефактов древности. Все их можно увидеть на выставке в Государственном центральном музее РК, которая проводится совместно с Государственным музеем современного искусства с 28 апреля по 28 августа. В прошлом году показы проходили на семи разных площадках, где хранятся экспонаты. На этот раз решено дать возможность публике познакомиться с ценнейшей коллекцией в одном месте. Министр культуры, спорта и туризма Хван Хи напомнил, что 28 апреля исполняется год с момента передачи коллекции Ли Гон Хи государству. Выставка, по его словам, показывает особое мировоззрение Ли Гон Хи, любившего искусство и культуру.