Со 2 мая в РК отменяется масочный режим на открытом воздухе

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Правительство РК приняло решение об отмене со 2 мая масочного режима на открытом воздухе. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 29 апреля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. По его словам, при принятии решения о дальнейшем ослаблении карантинных требований были учтены такие факторы как стабильные темпы сокращения количества новых больных COVID-19 в течение шести недель, а также настроения в обществе. Обязательный масочный режим будет сохранён во время массовых мероприятий, если число их участников превышает 50 человек. Ношение масок рекомендуется также, если расстояние между людьми на открытом воздухе не превышает одного метра, для заражённых коронавирусом и представителей групп риска. Ким Бу Гём привёл пример Франции и Новой Зеландии, где после отмены масочного режима продолжилось сокращение числа новых случаев заражения. Ранее в РК было отменено большинство требований социального дистанцирования, включая ограничения на число участников личных встреч и время работы общественных объектов. Обязательный масочный режим действует в РК с октября 2020 года.