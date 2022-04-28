Блинкен: Отношения США с союзниками крепки как никогда

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Сегодня отношения Вашингтона с союзниками крепки как никогда. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 28 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Ему был задан вопрос о мерах, принимаемых госдепартаментом для того, чтобы союзники были уверены в готовности США оказать им помощь. Это актуально после ошибок, допущенных в Афганистане. По словам Блинкена, с самого начала работы президент США Джо Байден поручил ему укреплять и активизировать сотрудничество с союзниками. Он указал, что США обновили партнёрские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими странами как Япония, РК, Австралия и Новая Зеландия. Блинкен также подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество, решаются наиболее эффективно при совместной работе с партнёрами и союзниками.