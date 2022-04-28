В Сэчжоне начнёт курсировать первый беспилотный пассажирский автобус

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В административном городе Сэчжоне вводится в коммерческую эксплуатацию первый беспилотный автобус. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, городские власти завершили его испытания, проводившиеся последние четыре года. Автобус начнёт курсировать в штатном режиме с июня этого года по маршруту протяжённостью 22 км от автовокзала до железнодорожной станции Осон. В следующем году планируется продлить маршрут до станции Пансок в Тэчжоне. В министерстве и мэрии Сэчжона считают, что эксплуатация беспилотного транспорта позволит повысить безопасность на дорогах и уровень комфорта для пассажиров. Между тем, движение таких автобусов в дождливую и снежную погоду будет ограничено, поскольку искусственный интеллект, управляющий машиной, может воспринять осадки как препятствие. Правительство намерено к 2025 году расширить коммерческое применение беспилотного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок.