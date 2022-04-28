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Политика

Основа решения о помиловании экс-президента Ли Мен Бака – закон и мнение народа

Write: 2022-04-29 13:04:03Update: 2022-04-29 17:27:34

Основа решения о помиловании экс-президента Ли Мен Бака – закон и мнение народа

Photo : YONHAP News

Решение о помиловании бывшего президента Ли Мён Бака будет приниматься на основании закона и общественного мнения. Об этом заявил 29 апреля президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к народу  по поводу петиции, поданной противниками возможного освобождения Ли Мён Бака. «Многие люди придерживаются того же мнения, что и заявители. С другой стороны, многие  высказываются в пользу помилования ради национального согласия и интеграции»,- сказал Мун Чжэ Ин. Существует мнение, что Ли Мён Бак может быть помилован к Дню рождения Будды, который отмечается 8 мая. При этом решение должно быть принято до 3 мая, когда Мун Чжэ Ин в последний раз проведёт заседание правительства. Коснувшись другой петиции, авторы которой выступают против переезда администрации президента в здание минобороны, Мун Чжэ Ин сказал, что он также выступает против данного плана из-за его возможного отрицательного влияния на национальную безопасность. 
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