В марте в РК выросло промышленное производство

Photo : YONHAP News

В марте в РК отмечен рост промышленного производства на фоне сокращения объёмов потребления и инвестиций. Согласно данным Национального статистического управления, представленным 29 апреля, рост промышленного производства составил 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и 3,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В строительной отрасли показатель снизился, но улучшение отмечено в сфере услуг за счёт сегмента розничных и оптовых продаж, финансового и страхового рынка. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,3%. Это стало возможно благодаря пищевой отрасли и сфере производства логистического оборудования. Инвестиции в производственные мощности сократились на 2,9%. Розничные продажи упали на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а инвестиции в недвижимость сократились на 2,9%.