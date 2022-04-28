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Северная Корея и Китай вновь приостановили железнодорожное сообщение

Write: 2022-04-29 13:22:26Update: 2022-04-29 13:37:47

Северная Корея и Китай вновь приостановили железнодорожное сообщение

Photo : YONHAP News

Железнодорожное сообщение между китайским Даньдунем и северокорейским Синыйчжу вновь приостановлено. Это произошло впервые с 16 января, когда оно было возобновлено после стабилизации эпидемической ситуации в Китае. По данным источников, 29 апреля власти Даньдуня приняли такое решение по просьбе северокорейской стороны. Сообщается, что все северокорейские рабочие, занимавшиеся разгрузкой вагонов, помещены на 14-дневный карантин в связи с обострением эпидемической ситуации в Даньдуне, власти которого 25 апреля ввели локдаун. Однако поставки грузов в КНДР продолжались до 28 апреля. Железнодорожное сообщение между двумя странами уже прекращалось в период с августа 2020 года по январь этого года. В первом квартале, когда торговля между двумя странами возобновилась, её объём составил 196 млн 890 тыс. долларов, что в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года. 
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