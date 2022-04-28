С 1 мая тарифы на газ повышаются на 8,4%

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С 1 мая тарифы на газ для населения повышаются в РК на 8,4%. Если сейчас стоимость одного мегаджоуля (МДж) газа составляет 14,65 воны, то с мая она увеличится на 1,23 воны до 15,88 воны. Если исходить из среднемесячного объёма потребления газа в частном секторе, то месячная плата вырастет на 2.450 вон. Для коммерческих предприятий увеличение тарифов в зависимости от сегмента составит от 8,7% до 9,4%. Нынешнее повышение в Корейской газовой корпорации объясняют необходимостью восполнения затрат на сырьё, которые не покрываются при нынешнем уровне тарифов. Несмотря на постоянный рост мировых цен на газ, тарифы были заморожены с июля 2020 года с целью стабилизации экономического положения населения. Ранее сообщалось, что в этом году тарифы на газ в РК будут увеличены четыре раза – в апреле, мае, июле и октябре. В апреле тарифы уже были увеличены на 1,8%.