Пак Чин: Повестка саммита РК-США включит широкий спектр вопросов

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В повестку предстоящего 21 мая саммита глав РК и США войдёт широкий спектр вопросов,- сообщил Пак Чин, кандидат на пост министра иностранных дел в новой южнокорейской администрации. В ходе встречи с журналистами 29 апреля он отметил, что детали повестки саммита в настоящий момент находятся на стадии проработки. Пак Чин отметил, что, по его мнению, лидеры двух стран обсудят сохранение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, вопросы экономики и двустороннего сотрудничества на мировой арене. Он прокомментировал сообщения японских СМИ о том, что Джо Байден решил посетить сначала РК, чтобы потребовать от Сеула нормализации отношений с Токио. Пак Чин, в частности, заявил, что Сеул и Токио являются для Вашингтона одинаково важными союзниками, а предстоящий саммит станет хорошим поводом для подтверждения обещаний США по обеспечению безопасности в Азии.