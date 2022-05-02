Рост южнокорейского экспорта составил в апреле 12,6%

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В апреле южнокорейский экспорт вырос на 12,6% в годовом исчислении, составив 57 млрд 690 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, это максимальный апрельский показатель с 1956 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Объёмы экспорта растут в течение 18 месяцев подряд, а рост более 10% сохраняется 14 месяцев подряд. Подобная ситуация обусловлена рекордным объёмом продаж полупроводников и продукции нефтепереработки. В связи с резким ростом цен на энергоносители объём импорта также достиг рекорда. Он составил в апреле 60 млрд 350 млн долларов, увеличившись на 18,6% в годовом исчислении. Импорт нефти, газа и угля достиг максимальной отметки – 14 млрд 810 млн долларов. Дефицит торгового баланса составил в минувшем месяце 2 млрд 660 млн долларов.