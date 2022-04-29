Число новых случаев COVID-19 минимальное за три месяца

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 мая в стране зарегистрированы 20.084 новых случая COVID-19. Это самый низкий показатель за последние три месяца. Уровень заболеваемости неуклонно снижается с 17 марта. В тяжёлом и критическом состоянии находится 461 человек, что на 23 человека меньше, чем днём ранее. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 83 человека. Общее число умерших с начала пандемии – 22.958. Коэффициент смертности составляет 0,13%. Со 2 мая по всей стране отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, которое действовало с октября 2020 года. Масочный режим сохранён лишь во время массовых мероприятий, если число их участников превышает 50 человек. Ношение масок рекомендуется также, если расстояние между людьми на открытом воздухе не превышает одного метра, для заражённых коронавирусом и представителей групп риска. Между тем, подавляющее большинство людей на улицах Сеула не сняли масок. Одни говорят по этому поводу, что опасаются вируса или ощущают неудобства из-за того, что при входе в помещение или общественный транспорт нужно снова надевать маску. Другие говорят, что более чем за полтора года строгого масочного режима настолько привыкли носить маску, выходя из дома, что им трудно перестроиться.