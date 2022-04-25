Начались парламентские слушания по кандидатурам премьер-министра и пяти министров

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2 мая в Национальном собрании РК начались слушания по кандидатурам премьер-министра и пяти министров нового правительства страны. Слушания по кандидатуре Хан Док Су на пост главы правительства, первоначально запланированные на 25-26 апреля, были отложены из-за бойкота депутатов от правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционной Партии справедливости. По их мнению, кандидат предоставил о себе недостаточно данных. Слушания по кандидатуре главы правительства продлятся, как полагают, 2-3 мая. Одновременно 2 мая проходят слушания по кандидатурам Чху Гён Хо на пост вице-премьера, министра планирования и финансов, Пак Чина на пост министра иностранных дел, Вон Хи Рёна на пост министра сухопутных территорий и транспорта, Хан Хва Чжин на пост министра экологии и Пак По Гюна на пост министра культуры, спорта и туризма. 3,4 и 6 мая будут проходить слушания по кандидатурам на должности остальных членов кабинета министров. Премьер-министр - единственная должность в кабинете министров РК, требующая утверждения в Национальном собрании. Остальные члены правительства назначаются президентом, независимо от мнения законодателей.