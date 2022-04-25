Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Начались парламентские слушания по кандидатурам премьер-министра и пяти министров

Write: 2022-05-02 10:44:37Update: 2022-05-02 17:39:08

Начались парламентские слушания по кандидатурам премьер-министра и пяти министров

Photo : YONHAP News

2 мая в Национальном собрании РК начались слушания по кандидатурам премьер-министра и пяти министров нового правительства страны. Слушания по кандидатуре Хан Док Су на пост главы правительства, первоначально запланированные на 25-26 апреля, были отложены из-за бойкота депутатов от правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционной Партии справедливости. По их мнению, кандидат предоставил о себе недостаточно данных.  Слушания по кандидатуре главы правительства продлятся, как полагают, 2-3 мая. Одновременно 2 мая проходят слушания по кандидатурам Чху Гён Хо на пост вице-премьера, министра планирования и финансов, Пак Чина на пост министра иностранных дел, Вон Хи Рёна на пост министра сухопутных территорий и транспорта, Хан Хва Чжин на пост министра экологии и Пак По Гюна на пост министра культуры, спорта и туризма. 3,4 и 6 мая будут проходить слушания по кандидатурам на должности остальных членов кабинета министров.  Премьер-министр - единственная должность в кабинете министров РК, требующая утверждения в Национальном собрании. Остальные члены правительства назначаются президентом, независимо от мнения законодателей. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >