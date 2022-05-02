Спецпосланник КНР прибыл с визитом в Сеул

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Специальный посланник КНР по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомин прибыл 1 мая в Сеул для переговоров с южнокорейскими представителями. Визит проходит на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе, вызванной запусками северокорейских ракет. Он встретится с представителями действующего и нового правительств. Отвечая на вопрос журналистов по прибытии в Сеул о его позиции в отношении ядерных угроз со стороны Севера, Лю Сяомин отметил необходимость принимать во внимание безопасность каждой страны. По его словам, коренной причиной враждебности между США и Северной Кореей является глубокое недоверие между ними, и для устранения этого недоверия необходим содержательный и искренний диалог. «Мы возражаем против любых враждебных действий, которые приведут к эскалации напряжённости на Корейском полуострове. Мы надеемся, что найдём способы снизить напряжённость посредством консультаций с Югом»,- сказал Лю Сяомин. Он встретится в Сеуле со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, должностными лицами министерств иностранных дел и по делам воссоединения, Совета национальной безопасности при президенте, а также с представителями нового правительства страны.