Более 50% южнокорейцев против помилования экс-президента Ли Мён Бака

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Более половины жителей РК выступают против помилования бывшего президента страны Ли Мён Бака. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 29-30 апреля Корейским институтом общественного мнения по заказу TBS среди 1.012 взрослых жителей страны. По результатам опроса, 51,7% респондентов выступают против помилования Ли Мён Бака, а 40,4% поддерживают освобождение бывшего президента. На прошлой неделе президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что решение о помиловании будет приниматься на основании закона и общественного мнения. Существует мнение, что Ли Мён Бак может быть помилован к Дню рождения Будды, который отмечается 8 мая. 56,9% респондентов выступают против помилования бывшего губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Его помилование поддержали 28,8% опрошенных. Одновременно 68,8% опрошенных высказались за помилование вице-председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который освобождён условно-досрочно. Лишь 23,5% высказались против его помилования. 46% респондентов заявили, что они против назначения Хан Док Су на пост премьер-министра. Его поддержали 36,8%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.