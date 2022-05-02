Президент РК поблагодарил трудящихся за самоотверженность

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1 мая президент РК Мун Чжэ Ин направил послание жителям страны, посвящённое Дню трудящихся. Он напомнил, что в течение пяти последних лет правительство усердно работало над обеспечением основных трудовых прав жителей страны. Одновременно он поблагодарил трудящихся за их самоотверженность в борьбе с распространением COVID-19. «Преодолевая COVID-19, мы научились быть благодарными за преданность работников»,- отметил Мун Чжэ Ин. «Мы ратифицировали ключевые конвенции Международной организации труда, повысили минимальную заработную плату, внедрили систему 52-часовой рабочей недели и добились прогресса в балансе между работой и личной жизнью»,- написал президент на своей странице в Facebook и Twitter. «Право на труд должно быть гарантировано системой социальной защиты занятости»,- отметил глава государства. Он также выразил надежду на то, что введение в действие Закона об ответственности за несчастные случаи на производстве резко сократит количество аварий.