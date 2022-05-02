После двухлетнего перерыва в Сеуле прошёл парад бумажных фонариков

Photo : YONHAP News

30 апреля в Сеуле состоялся парад бумажных фонариков в виде лотосов – красочное мероприятие, которое традиционно проводится в канун Дня рождения Будды. Предыдущий парад состоялся в 2019 году, затем наступил двухлетний перерыв, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Парад бумажных фонариков в виде лотосов внесён ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Участники парада с яркими бумажными фонариками в руках, которые были разных размеров, прошли пешком около трёх километров по центру Сеула - от ворот Тондэмун по проспекту Чонно к буддийскому храму Чогеса. Фонарики в их руках как бы возвращали свет миру, находившемуся в течение двух лет в тени пандемии. В процессии приняли участие как южнокорейцы – последователи буддизма и других религиозных конфессий, так и иностранцы. Девиз Дня рождения Будды в этом году: «В повседневную жизнь, где снова расцветает надежда». В нём содержится призыв молиться о преодолении кризиса COVID-19 и восстановлении повседневной жизни, в которой надежда расцветает по милости Будды. Обращаясь к верующим, глава буддийского ордена Чоге монах Вонхэн, который является председателем оргкомитета празднования Дня рождения Будды, сказал: «Давайте зажжём бумажные фонари в виде лотосов, которые осветят путь к восстановлению обычной повседневной жизни, где надежда расцветает снова. Пусть радость в сердцах буддистов, участвующих в параде, перейдёт в сердца всех людей». В этом году День рождения Будды отмечается 8 мая.