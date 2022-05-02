РК и Норвегия обсуждают сотрудничество в оборонной промышленности

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2 мая представители РК и Норвегии начали ежегодные переговоры о сотрудничестве в оборонной промышленности. Как сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок, в повестку девятого заседания совместного комитета по сотрудничеству в области вооружений входит обсуждение поставок в Норвегию южнокорейских танков К-2. Южнокорейскую делегацию возглавляет начальник управления международного сотрудничества агентства оборонных закупок Ким Сэн, а норвежскую – начальник управления вооружений министерства обороны Мортен Тиллер. В ходе переговоров также обсуждаются пути углубления двустороннего сотрудничества путём совместной разработки ключевых систем и технологий вооружений. В феврале этого года министр обороны РК Со Ук посетил Норвегию, где провёл переговоры со своим норвежским коллегой Оддом Роджером Эноксеном.