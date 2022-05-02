Ледокол «Араон» завершил 195-дневную антарктическую экспедицию

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Единственный в РК ледокол «Араон» завершил антарктическую экспедицию, которая продолжалась 195 дней, и вернётся 3 мая в Пусан. Как сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, судно водоизмещением 7.487 тонн успешно исследовало море под восточным шельфовым ледником Туэйтса, одним из крупнейших шельфовых ледников западного побережья Антарктики, с помощью вертолётов и подводных устройств, прикреплённых к тюленям. Исследовательские работы проводились в рамках международного проекта изучения причин глобального потепления и антарктической экосистемы. По сообщению министерства, Западная Антарктида пока изучена довольно слабо из-за проблемы с доступом. Поскольку таяние восточного шельфового ледника Туэйтс ускоряется, научные сотрудники, находящиеся на борту «Араона», изучали экологию пингвинов и тюленей, провели анализы морской воды Западной Антарктиды, чтобы проанализировать способность океана накапливать углерод. Из порта Пусан ледокол «Араон» зайдёт в порт Кванъян для ремонта, а в июле этого года отправится в экспедицию к Северному полюсу.