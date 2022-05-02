Мун Чжэ Ин: Усилия по сохранению лесов будут продолжены

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Президент РК Мун Чжэ Ин пообещал работать вместе с мировым сообществом над сохранением лесов. Выступая 2 мая на открытии 15-го Всемирного лесного конгресса в Сеуле, Мун Чжэ Ин сказал, что Корея пережила уничтожение лесов во время японского колониального господства и Корейской войны. «Основываясь на нашем опыте восстановления лесов на основе солидарности и сотрудничества, РК будет активно участвовать в усилиях мирового сообщества по сохранению и выращиванию лесов»,- сказал Мун Чжэ Ин. «Пандемия COVID-19 подчеркнула важность сосуществования с природой и мир теряет около 4 млн 700 тыс. гектаров леса в год». Глава РК подчеркнул важность сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, заявив, что РК планирует удвоить официальную помощь в целях развития к 2030 году и предоставить финансовую помощь развивающимся странам в восстановлении лесов.