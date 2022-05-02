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Политика

Кандидат на пост главы МИД РК обещает укрепить альянс с США

Write: 2022-05-02 14:34:25Update: 2022-05-02 17:40:07

Кандидат на пост главы МИД РК обещает укрепить альянс с США

Photo : YONHAP News

Пак Чин, кандидат на пост министра иностранных в правительстве нового президента страны Юн Сок Ёля, обещает приложить усилия для укрепления альянса Сеула и Вашингтона, расширения партнёрства в таких областях как экономическая безопасность и технологии. Выступая 2 мая на слушаниях в Национальном собрании, Пак Чин сказал, что его первой основной задачей будет успешная подготовка саммита между новым президентом Юн Сок Ёлем и президентом США Джо Байденом, намеченным на 21 мая. Администрация Юн Сок Ёля будет стремиться играть более важную роль в регионе с «позитивным» взглядом на Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру администрации Байдена. Она продолжит реализацию программы санкций в отношении Пхеньяна. Если Пхеньян будет двигаться к денуклеаризации, будет рассмотрен вопрос о предоставлении ему гуманитарной помощи, экономическом сотрудничестве и заключении мирного договора при посредничестве США,- отметил Пак Чин. 
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