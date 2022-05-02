Южнокорейские компании работают в смешанном формате

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Многие южнокорейские компании перешли на новый формат работы из-за COVID-19. Как сообщила 2 мая телерадиокомпания KBS, в компании SK Telecom действует система под названием «узловой офис». Под этим термином подразумевается возможность для сотрудников компании работать в ближайшем к дому офисе, если их основное рабочее место, такое как головной офис, находится от дома слишком далеко. В «узловом офисе» они работают за общим компьютером, а совещания проводятся посредством видеоконференций вместо личных встреч. Уровень удовлетворённости сотрудников SK Telecom таким форматом работы высокая. «Поездка на работу иногда занимала полтора, а то и два часа. Прежде всего, я думаю, качество жизни значительно улучшилось, поскольку нашлась возможность провести больше времени в семейном кругу»,– говорит менеджер SK Telecom Ким Бён Ду. Другие компании, такие как Naver, также решили пока не отменять режим удалённой работы сотрудников. Это связано с тем, что нет проблем с эффективностью работы и производительностью даже при работе из дома. «Мы использовали систему удалённой работы в течение последних двух лет, и, как выяснилось, не возникло никаких проблем с производительностью»,- говорит президент портала Naver Чхве Су Ён. Некоторые южнокорейские компании снижают долю сотрудников, работающих удалённо, но оставляют каждому отделу возможность самостоятельно выбрать варианты работы. Ряд крупных конгломератов пока вообще не планируют отменять систему удалённой работы. Более 70% южнокорейских компаний, которые начали работать удалённо из-за пандемии COVID-19, заявили, что будут продолжать такой режим, даже если социальное дистанцирование будет отменено.