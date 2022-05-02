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В мире

Белый дом: Отношения с РК и Японией одинаково важны для США

Write: 2022-05-03 10:54:15Update: 2022-05-03 13:04:47

Белый дом: Отношения с РК и Японией одинаково важны для США

Photo : YONHAP News

Для США одинаково важны прочные отношения с РК и Японией. Об этом заявила 2 мая на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, почему президент США Джо Байден сначала посетит Сеул, а затем Токио, чего не происходило в течение последних 60 лет. Как ответила Псаки, вряд ли стоит серьёзно относиться к очерёдности посещения двух стран американским президентом. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает одинаково тесные отношения, как с Сеулом, так и с Токио. В конце мая Джо Байден отправится в свою первую поездку в Восточную Азию. С 20 по 22 мая он посетит РК, где встретится с новым южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, а с 22 по 24 мая - Японию. Там он примет участие в саммите стран-участниц Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD). 
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