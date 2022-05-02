Правительство РК уделяет особое внимание проблеме инфляции

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Под влиянием ситуации в Украине в крупнейших странах мира наблюдаются рекордные показатели инфляции. Международный валютный фонд прогнозирует, что в течение года цены продолжат расти, и южнокорейское правительство уделяет особое внимание проблеме инфляции. Об этом заявил 3 мая вице-премьер РК Хон Нам Ги. По его словам, в 2019-2020 годах рост цен удавалось держать под контролем. В этот период инфляция держалась на уровне 0,4%-0,5%. В первом полугодии прошлого года она приблизилась к 2%, а в последнее время на фоне ситуации в Украине и сбоев в мировых цепочках поставок РК оказалась под сильным инфляционным давлением. В этой связи с 1 апреля власти снизили топливный налог на 30%. С операторами автозаправок ведутся переговоры, чтобы данные меры были отражены на стоимости топлива как можно быстрее. Вводятся пониженные ставки таможенных тарифов на сырьё и зерновые. Ранее сообщалось о решении дополнительно высвободить стратегические резервы нефти в объёме 7 млн 230 тыс. баррелей. В начале марта в рамках инициативы Международного энергетического агентства РК уже высвободила 4 млн 420 тыс. баррелей. Хон Нам Ги подчеркнул, что поддержание стабильности потребительских цен является важнейшей задачей.