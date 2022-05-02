В РК меняется рынок печатных изданий

Photo : KBS News

В РК наблюдается рост онлайн-сегмента рынка печатных изданий. По данным Корейской ассоциации издателей, в прошлом году продажи трёх крупнейших ритейлеров печатных изданий - Kyobo Book Centre, YES24 и Aladdin - выросли на 9,3% в годовом исчислении, составив 1 трлн 897 млрд вон (1,5 млрд долларов). Операционная прибыль сократилась на 13,8%, составив 24 млн долларов. Продажи 72 крупнейших отечественных компаний, занятых на профильном рынке, составили 3 млрд 400 млн долларов), увеличившись на 6,1%. Операционная прибыль сократилась на 0,3% до 176 млн долларов. Увеличились продажи всех видов печатных изданий. Затяжная пандемия стала для отрасли большим вызовом и одновременно возможностью развиваться в новых направлениях. В частности, наблюдается реструктуризация всей системы продаж. Среди факторов, влияющих на этот процесс, удалённый формат занятий в учебных заведениях, сокращение продаж в офлайн-магазинах, увеличение спроса на услуги онлайн-магазинов, быстрые темпы распространения электронных книг и другие.