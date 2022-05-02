В РК растут опасения о возможном дефиците платёжного баланса

Photo : YONHAP News

В апреле южнокорейский экспорт достиг рекордной для этого месяца отметки в 57 млрд 690 млн долларов. В условиях кризиса в Украине и локдауна крупнейших городов Китая это стало возможно благодаря росту экспорта полупроводников. Однако из-за роста цен на сырьё импорт в указанный период составил 60 млрд 350 млн долларов. Таким образом, дефицит торгового баланса составил 2 млрд 660 млн долларов. В этом году профицит был отмечен только в феврале. Растёт вероятность сокращения объёмов профицита платёжного баланса. В первые два месяца этого года показатель составил 8 млрд 200 млн долларов. Однако это значительно меньше, чем за тот же период прошлого года. В сфере финансов ожидается дефицит, который превысит 70 трлн вон (55 млрд долларов). Если ситуация ухудшится, то вполне вероятен дефицит и платёжного баланса. В последний раз подобное происходило в 1997 году во время валютного кризиса. Эксперты рекомендуют готовиться к возможному кризису мировой экономики.