Обнародован список задач нового правительства РК

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3 мая комиссия по приёму президентских полномочий объявила 110 задач нового правительства под лозунгом «РК делает новый рывок: страна всеобщего благосостояния». Задачи разделены на шесть направлений – политика и административный сектор, экономика, социальная сфера, внешняя политика и безопасность, будущее и регионы. Первой задачей является налаживание компенсационных выплат частным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Политика по рынку недвижимости предусматривает строительство 2,5 млн единиц жилья, оптимизацию системы строительства жилья, подготовку специального закона о новых городах, снижение налога на покупку недвижимости. Среди важных задач - отмена политики отказа от ядерной энергетики, упразднение полномочий министра юстиции по руководству за проведением расследований, пересмотр системы распределения следственных полномочий прокуратуры и полиции. Решено создать комитет по пенсионной политике с целью реформирования соответствующей системы. По северокорейской политике предложены дорожная карта денуклеаризации, переговоры по денуклеаризации с учётом взаимных интересов, создание в пограничном пункте Пханмунчжом совместного центра оперативной связи двух Корей и США. Новое правительство намерено улучшить ситуацию с правами человека на Севере. В число задач включено обещание избранного президента Юн Сок Ёля о поэтапном повышении к 2025 году зарплат военнослужащих по призыву до 2 млн вон (1.580 долларов) в месяц. Комиссия не обозначила в списке задач ликвидацию министерства по делам женщин и семьи, а также размещение дополнительных американских систем ПРО THAAD.