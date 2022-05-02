Представители оппозиции лидируют в качестве кандидатов на местных выборах

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1 июня в РК состоятся местные выборы, в ходе которых будут избраны главы городов и провинций. Телерадиокомпания KBS провела опрос в шести регионах. Выяснилось, что в Сеуле 49,9% опрошенных поддерживают представителя партии Сила народа О Сэ Хуна, который является действующим мэром. Кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиля поддержали 26,9% опрошенных. Более 60% участников опроса считают избрание О Сэ Хуна предпочтительным и вероятным. 62,5% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту мэра Сеула. Уровень поддержки кандидата на пост губернатора провинции Кёнгидо от партии Сила народа Ким Ын Хе составил 38,7%, кандидата от Демократической партии Тобуро Ким Дон Ёна 35,6%. Вероятность их избрания, по мнению респондентов, примерно на том же уровне. В Инчхоне за пост мэра борются бывший мэр Ю Чжон Бок от оппозиции, которого поддерживают 38% опрошенных, и действующий мэр, представитель правящих сил Пак Нам Чхун с поддержкой 33%. В Тэчжоне кандидата на пост мэра от оппозиции Ли Чжан У поддерживают 39,6% респондентов, Хо Тхэ Чжона от правящих сил - 35,9%. В провинции Чхунчхон-Намдо кандидата на пост губернатора от партии Сила народа Ким Тхэ Хыма поддержали 38,8%, представителя Демократической партии Тобуро Ян Сын Чжо - 37,5%. В провинции Канвондо 41,8% голосов респондентов у кандидата от оппозиции Ким Чжин Тхэ, а 36,1% - у Ли Гван Чжэ, кандидата от правящей партии. Опрос проводился агентством Korea Research по заказу KBS с 29 апреля по 1 мая. В нём приняли участие по 800 человек в каждом из регионов. Погрешность при обработке данных составляет ±3.5% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте KBS.