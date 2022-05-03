В РК меняется система уголовного судопроизводства

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В РК приняты поправки к Уголовно-процессуальному кодексу и Закону о прокуратуре. Таким образом, система уголовного судопроизводства меняется. Поправки, которые вступают в силу с сентября, ограничивают следственные полномочия прокуратуры. В настоящий момент она может инициировать расследования по шести категориям серьёзных преступлений, но поправки ограничивают этот список до двух категорий – коррупционные дела и экономические преступления, связанные с деятельностью крупных компаний. Полиция временно возьмёт на себя дела по остальным четырём категориям, связанным с деятельностью госслужащих, выборами, сферой оборонной промышленности и крупными катастрофами. В июне в РК пройдут местные выборы, и до конца года прокуратура имеет право проводить расследования нарушений избирательного законодательства. Кроме того, прокурорам будет запрещено возбуждать судебные дела по тем преступлениям, которые они непосредственно расследовали. То есть, прокурор, проводивший расследование, после завершения следственных мероприятий должен передать все материалы другому прокурору, который передаст дело в суд. Если полиция придёт к выводу об отсутствии состава преступления, то подозреваемый, в отношении которого проводилось следствие, может подать жалобу. Однако подавший заявление о преступлении обжаловать такое решение полиции не может. Права на обжалования решения полиции лишаются также госорганы и гражданские организации. Для пересмотра дела необходимо подавать новое заявление в другой полицейский участок или в управление полиции. Эксперты считают, что новый механизм следственной процедуры нуждается в доработке. Поправки, одобренные Национальным собранием и кабинетом министров, также не описывают в деталях, должна ли прокуратура передать полиции дела, находящиеся в производстве, уже в сентябре, сразу после вступления изменений в силу. Это может привести к накладкам в работе прокуратуры и полиции в переходный период. Усложняет ситуацию и то, что правящие и оппозиционные силы не договорились по спорному вопросу о создании органа, который должен взять на себя следственные полномочия прокуратуры.