Совбез ООН вынесет на голосование новый проект санкций против КНДР

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В мае Совет Безопасности ООН вынесет на голосование проект резолюции, включающий в себя дополнительный пакет санкций в отношении КНДР. Таким образом организация намерена отреагировать на возобновление Пхеньяном испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом на встрече с журналистами сообщила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. По её словам, проект резолюции подготовлен американской стороной. Его рамки были расширены и распространяются на любые ракетные системы, включая крылатые ракеты, которые могут быть использованы в качестве средства доставки ядерного оружия. Планируется ввести ограничение на поставку сырой нефти до 2 млн, а рафинированного масла – до 250 тыс. баррелей в год. Кроме того, ограничивается экспорт табачных листьев и табачных изделий. Новый пакет санкций может быть принят в случае, если его поддержат девять из пятнадцати стран-членов Совбеза ООН, включая пять постоянных членов. Эксперты невысоко оценивают вероятность принятия нового проекта резолюции в отношении КНДР из-за негативного отношения Китая и России к дополнительным антисеверокорейским санкциям.