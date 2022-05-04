РК планирует укрепить систему противоракетной обороны

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Одной из задач нового правительства, обнародованных 3 мая комиссией по приёму президентских полномочий, является укрепление альянса с США, противодействие ракетной и ядерной угрозам со стороны Пхеньяна. Среди задач в сфере обороны названо укрепление сил сдерживания путём наращивания возможностей южнокорейской армии в противодействии дальнобойной артиллерии, ракетам и ядерному оружию КНДР. Планируется создание системы сдерживания, в которую входят многоуровневая система противоракетной обороны Kill Chain. Кроме того, запланировано создание стратегического командования, которое повысит эффективность применения ракетного оружия, ведения космических операций и кибербезопасности. Решено ускорить принятие на вооружение тактических систем противоракетной обороны, предназначенных для перехвата ракет противника. Кроме того, представлен план укрепления южнокорейско-американского союза, активизации сотрудничества между РК, США и Японией в сфере обороны.